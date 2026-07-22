Lansana Gagny Sakho affiche son soutien à la ligne du président Diomaye

Le président du Conseil d’administration d’APIX-SA, Lansana Gagny Sakho, est sorti de sa réserve pour réaffirmer sa position sur le contexte politique et institutionnel que traverse le Sénégal. Dans une déclaration parvenue à Seneweb, il a insisté sur la nécessité de préserver la continuité de l’État, la stabilité des institutions et la crédibilité internationale du pays.

Selon lui, APIX-SA, en tant qu’agence chargée de la promotion des investissements et des grands projets, doit poursuivre sa mission dans un cadre marqué par la responsabilité, la rigueur et la défense de l’intérêt général. Il estime que l’action de l’institution ne saurait être influencée par des considérations individuelles ou des logiques de confrontation politique.

« Toute attitude de défiance ou de rupture vis‑à‑vis de la communauté internationale fragilise cette réputation et compromet les efforts de modernisation, de compétitivité et de transformation économique engagés depuis plusieurs années. APIX‑SA ne peut s’associer à aucune dynamique qui affaiblit la confiance des partenaires, expose le pays à un risque d’isolement ou met en péril les investissements structurants », dit-il.

Lansana Gagny Sakho souligne que la réputation du Sénégal repose notamment sur la fiabilité de ses institutions, la prévisibilité de son environnement des affaires et la qualité de ses relations avec ses partenaires internationaux. À ses yeux, toute remise en cause de ces acquis pourrait affecter la confiance des investisseurs, des bailleurs de fonds et des partenaires économiques.

Le président du Conseil d’administration d’APIX-SA affirme, par ailleurs, que l’agence entend poursuivre son engagement en faveur de la sécurisation des projets structurants, du renforcement de l’attractivité économique du Sénégal et du respect des principes de bonne gouvernance, de transparence et de conformité.

Dans la dernière partie de sa déclaration, Lansana Gagny Sakho exprime son soutien à la ligne politique portée par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il considère que cette orientation est de nature à garantir, selon lui, la stabilité institutionnelle, la crédibilité internationale du Sénégal et les conditions nécessaires à la relance économique.

« Dans cette période sensible, l’Agence réaffirme son engagement à accompagner la normalisation diplomatique, la restauration de la crédibilité internationale, la sécurisation des projets stratégiques et la consolidation de l’attractivité du Sénégal. Notre action se déploie dans le respect strict des normes de gouvernance, de transparence et de conformité qui fondent l’État républicain et garantissent la confiance des investisseurs, des bailleurs et des institutions multilatérales », indique M. Gagny.