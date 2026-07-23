Le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité) traverse une zone de turbulences marquée par une série de démissions de cadres nationaux, de responsables territoriaux et de figures de la Jeunesse Patriote Sénégalaise (JPS). Dans un contexte de tensions et de repositionnement politique autour du président Bassirou Diomaye Faye, cette vague de départs fragilise l’ancrage territorial de la formation d’Ousmane Sonko et pose la question de sa réorganisation stratégique avant les prochaines échéances électorales.

Depuis quelques jours, une série de démissions simultanées a secoué l’appareil partisan du PASTEF, marquant le départ de plusieurs figures d’envergure nationales et locales. Ces cadres, responsables territoriaux et responsables de la Jeunesse Patriote Sénégalaise (JPS) ont officialisé leur retrait pour exprimer leur ralliement direct au président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Parmi les départs significatifs au niveau institutionnel et technique, on note ceux du Dr Mansour Diop, directeur général de l’hôpital Aristide Le Dantec, et du Dr Lansana Gagny Sakho, président du Conseil d’administration de l’APIX-SA. Ce dernier a publiquement réaffirmé son soutien exclusif au chef de l’État, mettant en avant la nécessité d’assurer la stabilité institutionnelle, la crédibilité internationale du pays et le redressement économique. Le mouvement s’étend également à des piliers historiques du parti, à l’image de Mame Mayoro Dieng, membre fondateur de la section de Louga, traduisant un malaise parmi certains militants de la première heure.

La structure de jeunesse du parti, élément moteur de l’implantation militante, est directement touchée par cette rupture. Plusieurs responsables nationaux et départementaux de la JPS ont officialisé leur démission. C’est le cas notamment de Bakary Bass Sakho, membre du Bureau exécutif national et coordinateur chargé des universités et lycées, ainsi que d’Ousmane Sonko Jr, vice-coordinateur national de la JPS, ou encore de Ngoné Diop à Mbacké.

Cette dynamique de retrait se propage activement au sein des coordinations territoriales. Des figures locales reconnues, telles qu’Arabietou Diémé à Bignona, Baye Sène à Niakhar, Ousmane Souaré à Gossas, Lamine Diagne et Pape Djiby Sagna à Sangalkam, ont publiquement renoncé à leurs responsabilités. Leurs déclarations conjointes soulignent pour la plupart un décalage croissant entre le fonctionnement actuel de la structure et leurs aspirations de soutien à l’action présidentielle.

Pour le parti dirigé par Ousmane Sonko, ce mouvement de désaffection progressive constitue une saignée organisationnelle délicate à gérer. Il survient dans un contexte politique complexe, caractérisé par une distanciation nette et une redéfinition des rapports entre le parti et la coalition présidentielle. La perte concomitante de cadres administratifs et de relais de jeunesse affaiblit les réseaux d’ancrage territorial indispensables à la vie démocratique interne.

Le départ de responsables chargés de la formation, de l’ingénierie électorale et de la mobilisation universitaire risque de fragiliser les mécanismes opérationnels de la formation politique. La Jeunesse Patriote Sénégalaise, historiquement perçue comme le fer de lance de la présence du parti sur le terrain, se retrouve en première ligne face à ces réorganisations internes et à ce renouvellement des loyautés.

Au-delà des simples départs individuels, les motifs invoqués dans les correspondances de démission pointent un sentiment d’isolement chez plusieurs militants des débuts. Certains responsables expriment un besoin d’introspection au sein de la direction du parti, regrettant des rigidités internes et la marginalisation de contributions historiques au profit de logiques d’appareil ou de tensions de positionnement.

Minimiser ou banaliser ces démissions en les réduisant à des épiphénomènes d’opportunisme politique exposerait le Pastef à des risques sous-estimés. En matière d’analyse électorale, la déconnexion progressive avec des bases départementales solides et le mécontentement de cadres intermédiaires constituent des indicateurs clés d’une érosion sociologique du socle militant.

À l’approche des prochaines échéances électorales, le parti gagnerait à écouter ces signaux d’alerte et à réévaluer sa gouvernance interne. Sans une grille de lecture réaliste de cette dynamique de réalignement autour de l’exécutif, la formation politique s’exposerait à des retours de balancier imprévus dans les urnes, là où la cohésion d’équipe et la solidité des relais locaux font souvent la différence.

La rédaction de Xibaaru