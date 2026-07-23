Diourbel : Des braqueurs armés attaquent une station Elton et affrontent la police

Une attaque spectaculaire a visé la station-service Elton située à la sortie de Diourbel, sur l’axe menant vers Touba, dans la nuit du 21 au 22 juillet 2026. Les assaillants, lourdement armés, ont échangé des tirs avec les forces de l’ordre avant de prendre la fuite.

Il était environ 3h50 du matin lorsque l’alerte a été donnée. Un vigile en faction aux entrepôts de la Sécurité alimentaire a informé le commissaire de police Younouss Diédhiou de l’irruption d’un groupe d’hommes armés dans la station-service Elton.

Selon les informations rapportées par L’Observateur, une quinzaine d’individus avaient pris d’assaut les lieux avec pour principal objectif le coffre-fort de la station. Les malfaiteurs auraient tenté de forcer l’équipement, laissant des traces visibles de leur tentative, mais sans parvenir à l’ouvrir avant l’arrivée des policiers.

Rapidement informé, le commissaire a déployé deux unités, notamment la Brigade d’intervention armée et la Brigade de recherches. À leur arrivée, les assaillants ont tenté de poursuivre leur opération et ont ouvert le feu en direction des forces de l’ordre.

Une intense fusillade s’en est suivie entre les deux camps. Face à la riposte policière, les braqueurs ont finalement abandonné leur plan et pris la fuite.

Dans leur retraite, ils n’ont toutefois pas quitté les lieux sans butin. Les assaillants ont emporté environ 120 000 francs CFA ainsi que 300 tickets de carburant, correspondant chacun à dix litres de carburant et appartenant au pompiste.

Plusieurs cartouches et munitions ont également été retrouvées sur place après leur départ. Aucun blessé n’a été enregistré, ni du côté des policiers, ni parmi les employés ou les riverains.

Une enquête a été ouverte par les services compétents afin d’identifier les membres de cette bande armée et de les interpeller.