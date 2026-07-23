Pastef : Hannibal Djim poursuit en Justice Bayna Gueye

Hannibal Djim a décidé de poursuivre en justice Bayna Gueye. C’est ce qu’il a annoncé ce jeudi.

Le Conseiller spécial du Président de la République dit avoir été choqué d’entendre M. Gueye affirmer à la télévision qu’Ousmane Abdoulaye Barro et lui seraient allés chez lui pour lui proposer des postes ou une intégration à la coalition Diomaye Président.

«Je jure au nom d’Allah que je n’ai jamais mis les pieds chez Bayna Gueye, encore moins évoqué avec lui une quelconque coalition. Je ne sais même pas où il habite», a précisé Hannibal Djim.

Il ajoute que le 7 juillet 2026, M. Gueye avait déjà publié des allégations de cette nature. «J’avais choisi de ne pas y répondre. Mais puisqu’il persiste, je vais désormais lui donner l’occasion de prouver ses affirmations devant la justice. Il recevra donc une citation», a-t-il annoncé.

Source : Seneweb