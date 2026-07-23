L’Apr se prépare à toute éventualité électorale

Face aux spéculations autour d’une possible dissolution de l’Assemblée nationale et d’un éventuel couplage des scrutins locaux et législatifs, l’Alliance pour la République (Apr) affirme être prête à relever le défi.

Me El Hadji Oumar Youm, figure de proue du parti, a confié au journal L’Observateur que l’Apr mise sur son implantation territoriale et sur la solidité de ses structures pour anticiper un calendrier électoral avancé.

Sur le plan stratégique, il insiste sur la nécessité de bâtir des alliances reposant sur des valeurs partagées, plutôt que sur des compromis jugés artificiels. À l’échelle des communes, une directive interne sera transmise en temps voulu afin d’orienter les militants dans leurs circonscriptions. Quant à sa succession à la mairie de Thiadiaye, Me Youm précise que la décision sera prise en concertation avec la base locale.

Interrogé sur les départs récents de certains responsables vers la majorité présidentielle, il relativise en parlant d’un phénomène récurrent lors des alternances politiques. Selon lui, il convient de ne ni minimiser ni amplifier ces mouvements, l’essentiel étant de maintenir la capacité de mobilisation, de renouvellement et de travail continu au sein du parti.