Docteur Honoris Causa : Ansoumana Dione distingué par l’IARPA

Le président de l’Association sénégalaise pour le suivi et l’assistance aux malades mentaux (ASSAMM), Ansoumana Dione, sera élevé au grade de Docteur Honoris Causa 2026. Cette distinction lui est attribuée par l’Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée (IARPA), par l’intermédiaire de sa Direction de la philanthropie.

Cette reconnaissance récompense plusieurs années d’engagement au service des personnes vivant avec des troubles mentaux au Sénégal. À la tête de l’ASSAMM, Ansoumana Dione s’est illustré par son plaidoyer en faveur d’une meilleure prise en charge des malades mentaux et de la promotion de leurs droits.

La remise officielle des distinctions est prévue les 15 et 16 octobre 2026 à Bangui, en République centrafricaine. L’événement se déroulera sous la présidence du chef de l’État, le professeur Faustin-Archange Touadéra, et réunira les différentes personnalités retenues pour cette promotion 2026.