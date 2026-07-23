Fusion avec PASTEF : la CODES annonce son ralliement au parti d’Ousmane Sonko

Ousmane Sonko leader de PASTEF – Les Patriotes (Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité)

La Convergence démocratique et écologiste du Sénégal (CODES) a officialisé sa fusion avec PASTEF-Les Patriotes. Dans un communiqué signé par sa Direction politique nationale, le mouvement affirme avoir pris cette décision « par devoir et par conviction », estimant qu’il s’agit d’un engagement en faveur de la préservation du projet politique porté par le président de PASTEF, Ousmane Sonko.

Dans sa déclaration, la CODES rappelle que les élections présidentielle et législatives de 2024 ont marqué, selon elle, le choix du peuple sénégalais d’ouvrir une nouvelle séquence politique fondée sur la rupture et la transformation sociale. Toutefois, le mouvement considère que cette dynamique est aujourd’hui confrontée à des menaces susceptibles d’en compromettre les objectifs.

Le communiqué dénonce notamment ce qu’il qualifie de prise de contrôle du pouvoir par « une poignée d’arrivistes doublés d’usurpateurs », accusés d’écarter les acteurs historiques de la victoire du 25 mars 2024. La CODES soutient que ces agissements viseraient à éloigner le projet de rupture de ses ambitions initiales et affirme que le président Ousmane Sonko serait la principale cible de cette stratégie.

Face à cette situation, le mouvement appelle les citoyens attachés au changement à se mobiliser autour du leader de PASTEF afin de préserver les orientations du projet politique qu’il défend.

Considérant cette fusion comme une étape décisive, la CODES invite enfin ses militants, sympathisants ainsi que l’ensemble des forces démocratiques et progressistes à rejoindre les rangs de PASTEF-Les Patriotes, dans le but de contribuer, selon ses termes, à la réussite du projet de transformation engagé.