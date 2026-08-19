Cameroun-RCA : Plus de 100 morts dans l’effondrement d’une mine d’or

Un drame meurtrier s’est produit à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. L’effondrement d’une mine artisanale a fait plus d’une centaine de morts, tandis que plusieurs personnes restent portées disparues.

Une mine artisanale située dans la zone frontalière entre le Cameroun et la République centrafricaine s’est effondrée, faisant plus d’une centaine de victimes.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la catastrophe s’est produite alors que des dizaines de mineurs se trouvaient sur le site pour leurs activités.

D’après BBC Afrique, le bilan provisoire s’élève à plus de 107 morts. Les opérations de secours se poursuivent sur les lieux afin de retrouver d’éventuels survivants et les personnes encore portées disparues.

Les autorités camerounaises et centrafricaines redoutent une aggravation du bilan dans les prochaines heures, alors que plusieurs mineurs restent introuvables.

Une enquête a par ailleurs été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes et les causes de l’effondrement de cette mine d’or.