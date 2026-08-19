Tivaouane : Une collision entre deux motos Jakarta fait un mort

Un mort et deux blessés légers. Tel est le bilan de l’accident de la circulation qui a coûté la vie à un jeune homme, survenu, hier, entre deux motos Jakarta, à quelques jours du Mawlid-Al-Nabi, à hauteur du village de Ndiakhaté, dans la commune de Chérif Lô (département Tivaouane).

À bord de l’une des deux motos ayant entré en collision se trouvaient trois personnes. Le choc était si violent que la moto surchargée s’etait renversée sur la chaussée. Une source renseigne qu’un des trois jeunes individus, après la chute sur la route, a succombé à ses blessures. Les deux autres occupants ont, quant à eux, subi des blessures légères.

La moto transportant les trois personnes se dirigeait vers Tivaouane dans le cadre des préparatifs du Maouloud. Le corps de la victime a été transporté et déposé à la morgue du centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.

Source : Seneweb