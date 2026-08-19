Fonds politiques : Guy Marius Sagna hausse le ton contre le gouvernement

Le débat sur les fonds politiques continue de diviser à l’Assemblée nationale. Lors d’un point de presse de Pastef-Les Patriotes, le député Guy Marius Sagna a réclamé davantage de transparence et d’encadrement dans la gestion des crédits spéciaux, tout en critiquant la position du gouvernement et du président Bassirou Diomaye Faye.

La polémique autour des fonds politiques et des crédits spéciaux se poursuit au sein de l’Assemblée nationale. Le député de Pastef-Les Patriotes, Guy Marius Sagna, est monté au créneau pour dénoncer ce qu’il considère comme un manque de transparence dans la gestion de ces ressources et réclamer un débat parlementaire approfondi.

S’exprimant lors d’un point de presse de son parti, le parlementaire a estimé que la question des fonds politiques constitue désormais un sujet de débat public au sein de l’institution parlementaire. « C’est la première fois à l’Assemblée nationale qu’on discute de ces fonds politiques », a-t-il déclaré, rappelant que cette question était jusque-là entourée, selon lui, d’une forte opacité.

Guy Marius Sagna a également abordé la saisine du Conseil constitutionnel effectuée par le gouvernement. Selon lui, cette démarche aurait pour effet de suspendre les discussions engagées au Parlement sur la question des fonds politiques.

Le député affirme que le gouvernement aurait informé la commission parlementaire concernée du caractère suspensif de cette saisine, demandant ainsi aux députés de ne pas poursuivre les travaux sur le dossier. Une situation que le parlementaire conteste, estimant que le débat sur l’utilisation de ces ressources relève d’une exigence démocratique. « Nous, les députés, pensons que les Sénégalais doivent connaître la vérité », a-t-il soutenu.

Au-delà de la controverse institutionnelle, Guy Marius Sagna plaide pour une réforme destinée à clarifier les mécanismes de gestion des crédits spéciaux et des fonds politiques. Pour l’élu de Pastef, l’enjeu principal demeure celui de la transparence. « Pourquoi ils ne veulent pas la transparence et l’encadrement de ces fonds ? », s’est-il interrogé, estimant que les Sénégalais sont en droit de connaître les règles qui régissent l’utilisation de ces ressources.

Le député s’en est également pris à ce qu’il considère comme une tentative de présenter les débats actuels comme une crise au sein de Pastef. « Nous n’allons pas tomber dans les plans du président Diomaye et de certains de la presse qui créent une crise artificielle qui n’existe pas », a-t-il lancé.

Pour Guy Marius Sagna, les divergences exprimées autour des fonds politiques ne doivent donc pas être interprétées comme une rupture ou une crise interne au parti, mais comme l’expression de positions différentes sur une question qu’il juge essentielle.

Le parlementaire a toutefois durci le ton à l’égard du chef de l’État. Il a notamment mis en cause la confiance qu’il accorde au président Bassirou Diomaye Faye, estimant que toute démarche visant à empêcher la poursuite des discussions parlementaires serait préoccupante. « Si le président veut tout faire pour empêcher les séances pour éviter la discussion sur les crédits spéciaux, on ne doit pas lui faire confiance », a-t-il affirmé.

Guy Marius Sagna a enfin évoqué la perspective de l’élection présidentielle de 2029. Il a assuré que certaines réformes pourraient être poursuivies si Pastef revenait aux responsabilités avec Ousmane Sonko.