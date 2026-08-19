Tontine Tool Invest : Agrimage propose une nouvelle voie pour investir dans l’agriculture

Agrimage SAS a lancé, le 8 avril 2026 à Dakar, Tontine Tool Invest, une solution de financement participatif destinée à faciliter l’accès aux capitaux pour les entreprises agricoles. Inspiré du modèle traditionnel des tontines, ce dispositif entend mobiliser l’épargne collective au service de l’entrepreneuriat agricole et de la transition vers une économie verte.

Face aux difficultés persistantes d’accès au financement dans le secteur agricole, Agrimage SAS veut proposer une nouvelle voie. L’entreprise sénégalaise a officiellement lancé Tontine Tool Invest, un mécanisme de financement participatif agricole conçu pour permettre à un plus grand nombre d’investisseurs de prendre part au développement d’exploitations agricoles structurées.

Le dispositif s’inspire directement des tontines traditionnelles, ces mécanismes d’épargne collective fondés sur la solidarité et la mutualisation des ressources. Agrimage SAS entend ainsi adapter ce modèle aux réalités de l’entrepreneuriat moderne en l’orientant vers le financement de projets agricoles et de l’économie verte.

Au Sénégal, l’accès au crédit constitue encore un obstacle important pour de nombreux entrepreneurs agricoles. Exigences bancaires, garanties difficiles à mobiliser et investissements de départ élevés limitent souvent la capacité des porteurs de projets à concrétiser leurs ambitions.

C’est précisément à cette problématique que Tontine Tool Invest entend répondre. Selon Agrimage SAS, le mécanisme permet notamment « d’investir dans l’agriculture à partir de 500 000 FCFA », tout en donnant la possibilité de devenir actionnaire d’une ferme agricole intégrée administrée par des professionnels.

Le système repose également sur la mutualisation des coûts d’installation et d’exploitation, avec l’ambition de « réduire significativement les risques financiers pour les porteurs de projets ».

Tontine Tool Invest ne constitue pas une initiative isolée. Le dispositif vient renforcer le modèle de village d’entreprises agricoles développé initialement par Agrimage SAS à travers la Tontine Tool. Ce modèle prévoit la création d’un village agricole sur une superficie de 22 hectares, avec l’installation de 20 entrepreneurs, chacun disposant d’un hectare. Les bénéficiaires doivent être accompagnés à différentes étapes, de l’étude du projet à la production et à la commercialisation.

L’approche repose également sur une logique d’économie circulaire, destinée à favoriser la transformation et la mise en marché des productions agricoles. Avec Tontine Tool Invest, Agrimage SAS entend aller plus loin en réservant 12 hectares à la création d’une entreprise agricole dont le capital sera ouvert aux investisseurs.

L’une des particularités du dispositif réside dans son accessibilité financière. Agrimage SAS indique que l’investissement initial est fixé à 500 000 FCFA, comprenant une action d’une valeur de 2 000 FCFA et un crédit actionnaire de 498 000 FCFA, remboursable sur huit ans à un taux annoncé de 3 %.

À travers cette architecture financière, l’entreprise souhaite permettre à des particuliers, membres de la diaspora et investisseurs de participer au financement de l’agriculture, sans avoir à supporter seuls les coûts liés à la création et à l’exploitation d’une ferme. Pour Agrimage SAS, l’objectif est de « sécuriser les investissements tout en renforçant la viabilité économique des projets agricoles ».

Au-delà de la question du financement, Tontine Tool Invest se veut également un instrument de transition économique et environnementale. En favorisant le développement de projets agricoles structurés, le dispositif entend promouvoir des pratiques de production plus durables et contribuer à la création d’emplois dans les territoires ruraux.

L’initiative cible également l’inclusion économique des jeunes et des femmes et ambitionne de participer à la construction d’un secteur agricole « plus résilient et compétitif ». Cette dimension environnementale était au cœur du panel organisé à l’occasion du lancement officiel. Bailleurs, entrepreneurs, experts et acteurs de l’accompagnement se sont réunis autour du thème : « Impact du manque de financement des entreprises agricoles sur l’économie verte ». Les échanges ont notamment porté sur la nécessité de repenser les mécanismes traditionnels de financement et de développer des solutions davantage adaptées aux réalités économiques locales.

À travers Tontine Tool Invest, Agrimage SAS veut également faire évoluer la perception de l’investissement agricole. L’entreprise entend notamment permettre aux particuliers et à la diaspora de participer directement au développement d’exploitations professionnelles. L’ambition affichée est de créer une communauté d’investisseurs engagés autour de projets agricoles structurés et gérés par des professionnels. Pour Agrimage SAS, cette démarche pourrait contribuer à faire émerger « un nouveau modèle d’investissement collectif, à fort impact économique, social et environnemental ».

Spécialisée dans l’accompagnement des porteurs de projets agricoles, Agrimage SAS intervient sur plusieurs maillons de la chaîne de valeur, notamment la formation, l’accès au foncier, l’assistance technique, la gestion des exploitations et la mise en marché.

Avec Tontine Tool Invest, l’entreprise entend désormais élargir son intervention au financement collectif, avec une ambition clairement affichée : faciliter l’accès à l’investissement agricole et contribuer à l’émergence d’une agriculture sénégalaise plus moderne, inclusive et durable.