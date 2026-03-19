CAN 2025 : la FSF conteste la décision de la CAF

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a réaffirmé ce jeudi 19 mars que le Sénégal ne saurait être privé de son titre de champion d’Afrique 2025 sur le plan juridique. Lors d’une conférence de presse, il a mis en garde la Confédération africaine de football (CAF) ainsi que son homologue marocain, sans les citer directement, contre toute tentative de retirer le trophée aux Lions de la Teranga.

« Sur le plan du droit, le Sénégal ne peut pas perdre ce match sur tapis vert et il est impossible de lui retirer ce titre. Le Sénégal restera debout et défendra légitimement cette victoire acquise sur le terrain, grâce au talent de ses joueurs », a déclaré Abdoulaye Fall.

Le patron de la FSF a également annoncé avoir mandaté un collectif d’avocats sénégalais et internationaux pour porter l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). La liste de ces conseils juridiques sera rendue publique « demain ou après-demain », a-t-il précisé.

Cette sortie intervient moins de 48 heures après la décision du Jury disciplinaire d’appel de la CAF, qui a annulé le sacre du Sénégal au profit du Maroc. La CAF a en effet attribué la victoire aux Lions de l’Atlas sur tapis vert (3-0) dans la finale disputée le 18 janvier 2026.