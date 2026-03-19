Le chroniqueur Adama Fall placé sous mandat de dépôt pour défaut de permis

Adama Adus Fall retourne en prison. Le chroniqueur d’une chaîne de web TV vient d’être placé sous mandat de dépôt par le procureur Saliou Dicko pour défaut de permis de conduire.

Selon des sources de Seneweb, ce responsable de l’APR sera jugé en flagrant délit le mercredi 25 mars prochain. D’après nos sources, il n’aurait jamais obtenu de permis de conduire .

Comment Adama Fall est-il tombé ?

C’est vers 4h du matin que le mis en cause a été soumis à un contrôle de routine au rond-point Canada, alors qu’il était au volant d’un véhicule de marque Hyundai.

Les agents de la Sûreté urbaine du commissariat central de Guédiawaye l’ont invité à présenter les documents afférents à la conduite de son véhicule.

Contre toute attente, le responsable politique a déclaré à l’un des policiers ne pas disposer de permis de conduire. Conduit dans les locaux de la SU de Guédiawaye, Adama Fall a confirmé ses propos.

Source : Seneweb