Korité 2026 : la CONACOC annonce la date de la célébration

La Commission nationale de concertation sur le Croissant lunaire (CONACOC) a officiellement fixé la date de la fête de la Korité au Sénégal. Dans une déclaration rendue publique ce 19 mars 2026, l’instance religieuse a annoncé que l’Aïd-el-Fitr sera célébré le samedi 21 mars 2026 sur l’ensemble du territoire national.

Réunie dans les locaux de la RTS pour procéder à l’observation du croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan, la CONACOC indique avoir recueilli les informations provenant de ses 485 représentants répartis dans les différentes localités du pays. Les conclusions ont également été validées en concertation avec les familles religieuses ainsi que les imams des 14 régions et 46 départements du Sénégal.

Selon la commission, aucune observation du croissant lunaire n’a été signalée dans le pays au cours de la soirée du 19 mars. En conséquence, le mois de Ramadan sera complété à trente jours.

Ainsi, le samedi 21 mars 2026 correspondra au premier jour du mois lunaire de Chawwal, appelé communément « Koori » en wolof, marquant la fin officielle du jeûne musulman. La Grande fête de Korité, ou Aïd-el-Fitr, sera donc célébrée à cette date par la communauté musulmane sénégalaise.

Dans son communiqué, la CONACOC a adressé ses vœux de bonne fête à toute la Oumma, invitant les fidèles à vivre ce moment religieux dans la paix, la solidarité et le partage, valeurs fondamentales qui caractérisent cette célébration.