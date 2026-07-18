CEDEAO : Diomaye à Freetown pour le Sommet sur l’intégration régionale

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce samedi matin à destination de Freetown, en République de Sierra Leone, où il prendra part à deux importantes rencontres régionales consacrées à l’avenir de l’Afrique de l’Ouest.

Le Chef de l’État participera au Sommet sur l’avenir de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest, avant de prendre part à la 69ᵉ Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Ces assises réuniront les dirigeants des pays ouest-africains autour des principaux défis liés au renforcement de l’intégration régionale, à la coopération entre les États membres ainsi qu’à la promotion de la solidarité entre les peuples de la sous-région.

Selon la Présidence de la République, le séjour du président Bassirou Diomaye Faye à Freetown est prévu du 18 au 19 juillet 2026. Cette participation s’inscrit dans le cadre de l’engagement du Sénégal en faveur du renforcement des mécanismes de coopération et d’intégration au sein de l’espace communautaire ouest-africain.