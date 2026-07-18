Affaire Didier Badji : la justice déclare officiellement l’adjudant-chef décédé

Près de quatre ans après la disparition inexpliquée de l’adjudant-chef Didier Badji, la justice sénégalaise a officiellement prononcé son décès pour cause de disparition.

Selon les informations publiées par L’Observateur dans son édition de ce samedi, la 2ᵉ chambre collégiale du statut personnel a rendu une décision déclarant officiellement Didier Badji décédé. La juridiction a également ordonné la transcription de cette déclaration par l’officier de l’état civil du centre principal de Dakar.

L’adjudant-chef Didier Badji avait disparu le 18 novembre 2022 en compagnie du sergent Fulbert Sambou, dans des circonstances qui restent, à ce jour, non élucidées. Cinq jours après leur disparition, le corps de Fulbert Sambou avait été retrouvé au large du Cap Manuel, tandis que Didier Badji n’a jamais été retrouvé malgré les recherches menées.