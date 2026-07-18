Matar Diop quitte l’APR et rejoint la coalition Diomaye Président

Ancien député, ex-Haut Conseiller des Collectivités territoriales et membre fondateur de l’Alliance pour la République (APR), Matar Diop a officialisé son départ du parti de Macky Sall.

Dans une déclaration reprise par Seneweb, il a remercié l’ancien président pour la confiance accordée durant leur compagnonnage politique, salué son bilan à la tête du Sénégal et renouvelé son soutien à sa candidature au poste de secrétaire général de l’ONU.

Estimant que les défis actuels exigent un rassemblement autour de l’intérêt national, Matar Diop annonce son adhésion à la coalition Diomaye Président et invite ses militants à le suivre dans cette nouvelle orientation politique.