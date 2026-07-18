Kédougou : Un réseau présumé de traite sexuelle démantelé

Les agents de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (antenne de Kédougou) ont mis fin aux activités d’un réseau soupçonné de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle. E. J. Joseph, alias « Treasure », a été arrêtée et déférée devant le parquet. Deux Nigérianes, considérées comme victimes, ont été confiées à une structure d’accueil.

L’affaire a éclaté le 9 juillet, après la découverte à Sékoto de deux jeunes femmes convoyées depuis le Nigeria pour se livrer à la prostitution. La suspecte leur aurait imposé le remboursement d’une dette fictive de voyage de 1,5 million FCFA chacune, à solder grâce aux revenus de leurs activités.

Les enquêtes ont révélé un parcours transfrontalier passant par le Bénin et le Mali, facilité par des complices chargés du recrutement et de la fourniture de faux documents. À Kédougou, les victimes ont été installées dans des chambres attenantes à un bar appartenant à la mise en cause. L’une a déjà versé 600 000 FCFA, l’autre 240 000 FCFA.

Lors de son audition, Evidence Jite Joseph a reconnu exploiter une dizaine de chambres louées à des prostituées nigérianes, sans autorisation administrative, et avoir envoyé l’argent récolté à ses enfants restés au Nigeria. Les victimes ont confirmé avoir été contraintes de rembourser la somme exigée.

La mise en cause a été présentée au procureur, tandis que les deux femmes ont été orientées vers le centre d’accueil de l’ONG La Lumière. L’enquête se poursuit pour identifier d’autres membres de ce réseau présumé de traite humaine.