Cheikh Ahmed Tidiane Sall dénonce les basse manoeuvres du régime de Macky

Chers compatriotes, permettez moi de m’adresser à vous par le biais de ce communiqué de presse,

En effet je tiens à aviser l’opinion nationale et internationale des basses maneouvres du régime de Macky SALL, en complicité de magistrats corrompus et couchés dans le but de m’ecarter de la course aux élections locales de janvier 20022 , concernant la localité de Dakar Plateau.

Malgré mes fortunes diverses , avec les actes de lâcheté et de trahison de Bougane Gueye , qui m’a planté à cinq jours du dépôt des listes , alors même que nous étions membre à part entière de la coalition GUEUM SA BOPP.

[ ] Et que par le biais de mon mandataire la convention d’investiture du candidat que je demeure avait été formellement acté, et signé par les deux parties ( coalition Gueum Sa Bopp et candidat Cheikh Ahmed Tidiane Sall ) , malgré cela le sieur Bougane, m’a posé un coup de jarnac, daignant répondre à mes appels .

Ainsi , j’ai pu obtenir une nouvelle coalition , en l’occurrence celle de GOKH yu BESS , dont je remercie le coordinateur Amerh Diallo , avec la diligence qu’il a bien voulu mettre en oeuvre pour établir la lettre d’accréditation pour le compte de mon mandataire.

Hélas, ce dernier a quelques encablures du dépôt des listes à fui avec nos copies de carte d’identité et notre argent.

Étant dans l’impossibilité de le joindre, je me suis rabattu sur une autre coalition dénommée Gallu Sénégal.

Donc , avec les documents de notre nouvelle coalition, et la volonté de mon nouveau mandataire et de mes soutiens nous avons pu en moins de soixante douze heures , boucler notre liste .

Mon mandataire a respecté tous les délais de rigueur nécessaires au dépôt du nom de notre coalition et du dépôt de notre liste .

Il s’avère que le dépôt de notre liste n’a pas été matérialisé, et aucune notification écrite ne nous a été faite.

Sur les conseils de Me Tine , nous avons décidé de commettre un avocat en la la personne de Me Kane , et de former un recours près de la cours d’appel de Dakar.

Nous avons été étonné d’apprendre que notre recours a été rejeté par la cour d’appel de Dakar , alors que suite à la plaidoirie de notre avocat devant le magistrat instructeur rien ne s’opposait à la réintégration de notre liste.

Nous avons fini de comprendre que ce refus de la cour d’appel découle d’une volonté claire du régime de nous tenir éloigné des élections locales à Dakar Plateau.

Nous savons que les enjeux sont énormes au sein de cette commune, et il est hors de question de laisser un candidat dérouler des thèmes contre la destruction du patrimoine tels que le stade Assane Diouf ou le marché Sandaga, ou contre la prédation foncière de la corniche et du littoral…

L’opinion publique doit savoir que la décision de la cour d’appel de Dakar est faite sous la dictée du régime de Macky SALL.

C’est un déni de justice qui ne repose sur aucune base juridique, c’est une instrumentalisation de la justice pour violer les droits d’un citoyen gênant, par ailleurs acteur politique et militant engagé des droits de l’homme.

Nous ne désesperons pas que devant la cour suprême que notre requête sera entendue par un juge libre et indépendant qui ne dira que le droit rien que le droit .

Nous sommes convaincus qu’il existe encore des juges incorruptibles de la trempe de feu Assane Diouf ou encore Keba Mbaye., au niveau de la magistrature de notre pays.

Chers compatriotes je vous remercie .

Cheikh Ahmed Tidiane Sall coordinateur du front pour le départ de Macky Sall FDM à Paris

coordinateur du mouvement ACTION POUR LA REFONDATION DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA CITOYENNETÉ / BEUG SA RËEW

Candidat à la mairie de Dakar-plateau