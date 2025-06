Cheikh Mbacké Sene sur le budget 2025 : «Le Sénégal dépense, mais n’investit peu»

Budget 2025 (1er trimestre) : Le Sénégal dépense, mais n’investit peu.

« Il ne s’agit pas d’un échec budgétaire, mais d’un défi d’exécution qui doit être traité avec méthode, anticipation et cohérence politique. »

Le premier trimestre 2025 offre un miroir révélateur de nos contradictions budgétaires. D’un côté, l’État du Sénégal affiche une performance fiscale honorable, voire exemplaire, avec plus de 1 027 milliards FCFA de recettes collectées, dont 960 milliards issus des impôts et taxes. De l’autre, les investissements publics – censés impulser la transformation économique – peinent à décoller, freinés par des lenteurs administratives et une gouvernance encore perfectible.

Le paradoxe est criant : plus d’un milliard de francs CFA sont dépensés chaque jour, mais moins de 12 % des investissements prévus sur ressources internes ont été exécutés. Pire, les projets directement gérés par les services de l’État affichent un taux d’exécution inférieur à 1 %. Ce n’est plus une alerte, c’est un signal rouge.

Certes, les charges de fonctionnement absorbent la majeure partie du budget – près de 80 % des dépenses exécutées. Il s’agit là de choix politiques compréhensibles : sécuriser les salaires (357 milliards FCFA), honorer la dette (225 milliards), subventionner les secteurs sensibles tels que l’énergie, l’enseignement supérieur ou la Poste. Mais à trop se concentrer sur le présent, on compromet l’avenir.

Cette situation soulève une interrogation légitime : comment expliquer une telle inefficacité dans la traduction des recettes en projets structurants ? Plusieurs causes se conjuguent :

Lenteurs dans la passation des marchés

Faible coordination entre les administrations techniques

Capacité d’absorption limitée dans certains ministères

Et souvent, une bureaucratie budgétaire qui bride l’agilité de l’action publique

Dans un pays où les attentes sociales sont immenses et où les défis de compétitivité, d’emplois et de transformation économique sont urgents, ce blocage est lourd de conséquences. Le budget tourne, mais l’économie peine à prendre le relais.

Il est temps d’opérer un changement de méthode. L’État doit se doter d’une capacité renforcée d’exécution budgétaire orientée vers les résultats. Cela suppose :

Une réforme en profondeur de la commande publique,

La création de cellules de pilotage des investissements stratégiques, autonomes et responsabilisées,

Un cadre d’alerte trimestriel sur les taux d’exécution, permettant des ajustements rapides,

Et une planification plus rigoureuse et réaliste des grands chantiers nationaux.

Le moment est d’autant plus propice que la dynamique des recettes est au rendez-vous. Nous avons les ressources. Ce qu’il manque désormais, c’est la capacité de les convertir en leviers de changement durable.

À ce rythme, le Sénégal court le risque de devenir un État qui sait collecter, mais pas investir ; qui sait dépenser, mais pas transformer.

Or, dans un monde compétitif et incertain, la souveraineté économique ne se décrète pas : elle s’exécute, elle s’organise, elle s’anticipe. Elle se bâtit aussi à partir des budgets publics, non pas comme de simples équilibres comptables, mais comme des instruments stratégiques de projection vers l’avenir.

Le défi n’est donc pas de collecter plus, mais d’investir mieux et plus vite.

Cheikh Mbacké SENE

Expert en intelligence économique, analyste

Titulaire également d’un MBA finance