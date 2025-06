L’APR dénonce la gouvernance économique du régime en place

Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance Pour la République (APR) s’est réuni ce jeudi 26 juin 2025 pour analyser l’actualité nationale et internationale. Dans une déclaration ferme, il dénonce une gouvernance économique défaillante et des atteintes aux libertés, tout en formulant des exigences claires.

Le SEN s’est penché sur le projet de Loi de finances rectificative 2025, pointant un « sérieux problème de gouvernance économique et financière ». Il accuse le régime d’être « plus soucieux de son confort que de l’épanouissement des populations ». Il exige des explications sur la destination des 10 200 milliards FCFA contractés en quatorze mois, dont 4 500 milliards en 2024 et 5 700 milliards en 2025. À titre de comparaison, sous le régime précédent (2019-2024), malgré la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, l’inflation importée et les projets structurants, le besoin total de financement, y compris la prétendue « dette cachée » contestée par l’APR, s’élevait à 10 115 milliards FCFA sur cinq ans.

Le SEN déplore que « sur près de deux ans la dette a atteint le niveau des cinq dernières années sans projet visible, sans relance économique crédible et sans impact concret sur la vie des Sénégalais ». Il alerte sur un « rythme effréné d’endettement à des coûts surréalistes, avec des délais très courts », qualifié d’« irresponsable, dangereux », menaçant la stabilité financière, la crédibilité budgétaire et la viabilité de la dette, au risque d’« appauvrir gravement les générations futures ». Il critique également l’énergie déployée pour lever des fonds via les obligations et bons du Trésor UEMOA, suggérant que le gouvernement risque de créer un « Ministère chargé exclusivement de l’endettement dans la zone UEMOA ».

Le SEN exige, conformément à la LOLF, la publication immédiate du Bulletin Statistique de la Dette Publique, le dernier datant de juin 2024, pour informer les citoyens et partenaires.