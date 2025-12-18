Contentieux immobilier : Comment Ecotra a remporté son bras de fer judiciaire contre Siraj Finance Corporation

Le différend entre la Société Ecotra et la Société Siraj Finance Corporation concernant l’achat de six villas du programme « Océanes » a trouvé son épilogue devant le Tribunal du Commerce Hors Classe de Dakar.

Tout a commencé lorsque Siraj Finance, initialement intéressée par une seule villa, a versé la somme de 2 641 473 105 FCFA pour l’acquisition de six villas. Après un acompte de 2 107 140 098 FCFA, Ecotra a proposé de réaliser le gros œuvre pour les cinq villas restantes, mais cette proposition a été rejetée par la Compagnie Générale Immobilière (CGI).

Le litige s’est poursuivi sur le plan judiciaire, Ecotra réclamant le remboursement des sommes versées ainsi que les intérêts bancaires, s’élevant à 198 669 671 FCfa. Dans son jugement du 30 mars 2022, le Tribunal a partiellement condamné Siraj Finance à verser à Ecotra 2 107 140 098 FCFA, au titre du remboursement des villas, et à couvrir les intérêts bancaires.

La décision a été confirmée en appel par la Première Chambre commerciale de la Cour d’appel de Dakar le 29 septembre 2023, qui a également condamné Siraj Finance à verser à Ecotra des dommages et intérêts supplémentaires. Ainsi, Ecotra sort victorieuse de cette longue bataille judiciaire qui aura duré plusieurs années.

