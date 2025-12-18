Le PM Ousmane Sonko au colloque sur le centenaire de Frantz Fanon

Le Musée des Civilisations Noires de Dakar a accueilli, mercredi 17 décembre, l’ouverture du Colloque célébrant le centenaire de Frantz Fanon, sous le thème « L’Espérance africaine de Fanon ». La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko, représentant le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Dans son allocution, le Premier ministre a rappelé que Frantz Fanon a légué à l’Afrique un héritage et une promesse inachevée que le continent doit désormais assumer. « Cette réflexion trouve tout son sens au Sénégal, carrefour de l’Afrique résistante, espace de rencontre des héritages du monde noir et des aspirations du continent », a-t-il affirmé.

Ousmane Sonko a insisté sur la nécessité d’aborder la pensée de Fanon à travers le prisme du réel et de l’actualité. Selon lui, ce colloque constitue une opportunité pour renforcer la construction d’un État décolonisé, promouvoir une économie souveraine et permettre à l’Afrique de devenir pleinement le sujet de sa propre histoire.

Le Premier ministre a précisé que l’objectif n’était pas simplement d’expliquer Fanon, mais de l’accomplir : transformer son héritage en actions concrètes, sa pensée en politiques publiques et son indignation en institutions durables.

Ce colloque, qui réunit intellectuels, chercheurs et acteurs de la société civile, s’inscrit dans la volonté du Sénégal de mettre en lumière la pensée de Frantz Fanon comme guide pour l’émancipation et le développement du continent africain.