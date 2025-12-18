Faux papiers et trafic de nationalité : un agent municipal arrêté à Saint-Louis

L’Antenne régionale de Rosso de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT), relevant de la Direction de la Police aux frontières, a déféré, le 15 décembre 2025, un individu devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis. Il est poursuivi pour faux et usage de faux, obtention indue de documents administratifs sénégalais, faux en écriture privée authentique et association de malfaiteurs.

Les faits s’inscrivent dans le cadre d’une enquête ouverte le 28 novembre 2025, à la suite de l’interpellation d’un ressortissant étranger en possession de plusieurs documents frauduleux, notamment un extrait de naissance, un extrait des minutes du greffe, une copie littérale et un certificat de nationalité sénégalaise. Lors de son audition, ce dernier a déclaré que ces documents avaient été obtenus avec l’appui de son oncle, qu’il a présenté comme l’instigateur de la fraude. Il a également indiqué que les actes d’état civil avaient été délivrés sur la base de fausses déclarations faites devant un juge, lors d’une audience.

Les investigations ont permis d’identifier et de localiser l’oncle, agent municipal en service dans la commune de Diannah Malary. Celui-ci a été interpellé à Keur Ayib, à la suite d’un avis de recherche, puis conduit au siège de la DNLT à Rosso pour les besoins de l’enquête.

Au cours de son interrogatoire, le mis en cause a reconnu l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il a admis que son neveu est de nationalité étrangère et qu’il a volontairement engagé des démarches frauduleuses afin de lui permettre d’obtenir la nationalité sénégalaise. Il a également reconnu avoir falsifié la filiation du bénéficiaire, en désignant sa propre sœur et l’époux de celle-ci comme parents, en lieu et place des véritables parents biologiques, aujourd’hui décédés.

À l’issue de la procédure, l’agent municipal a été déféré devant le parquet de Saint-Louis. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles complicités et de déterminer l’étendue exacte de ce réseau de falsification de documents administratifs.