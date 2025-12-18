La Cour suprême confirme la liberté provisoire du chauffeur de Moustapha Diop

La Cour suprême a tranché ce jeudi 18 décembre 2025 dans l’affaire opposant le ministère public à Mouhamadou Bamba Amar. La haute juridiction a confirmé la mise en liberté provisoire du chauffeur de l’ancien ministre Moustapha Diop, telle qu’ordonnée précédemment par les instances d’instruction.

L’inculpé, Mouhamadou Bamba Amar, est poursuivi pour détournement de deniers publics dans le cadre de l’enquête sur la gestion des fonds destinés à la lutte contre la pandémie de Covid-19, suite aux révélations du rapport de la Cour des comptes.

Dans un premier temps, le juge du deuxième cabinet d’instruction du tribunal de Dakar avait ordonné la mise en liberté provisoire de M. Amar sous le régime de la surveillance électronique, en s’appuyant sur les « contestations sérieuses » soulevées par son conseil, Me Cheikh Ahmadou Bamba Fall.

Le Procureur de la République avait alors interjeté appel de cette décision. Cependant, la Chambre d’accusation a confirmé l’ordonnance du magistrat instructeur. En dernier recours, le parquet général s’était pourvu en cassation devant la Cour suprême.

En rejetant le pourvoi du parquet général ce jeudi, la Cour suprême valide définitivement la mise en liberté provisoire de l’intéressé. Mouhamadou Bamba Amar pourra ainsi quitter la détention en attendant le dénouement de l’instruction.

Ce dossier reste toutefois lié à la procédure visant son ancien supérieur, Moustapha Diop, ex-ministre du Développement industriel et des PME. Le dossier de ce dernier est actuellement entre les mains de la Haute Cour de Justice.

