Le lutteur Dame Junior placé sous contrôle judiciaire

Le lutteur Dame Junior a été inculpé, ce jeudi 18 décembre, puis placé sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction du 1er cabinet, selon des sources de Seneweb. La sûreté urbaine du commissariat central de Guédiawaye l’avait déféré mardi dernier pour entrave à l’action de la police et recel de malfaiteurs.

Le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, a sollicité l’ouverture d’une information judiciaire. Dame Junior vient ainsi d’être libéré est mis sous contrôle judiciaire, après avoir fait l’objet d’un double retour de parquet.

Pour rappel, le vendredi 12 décembre, la brigade de recherches de la sûreté urbaine du commissariat central de Guédiawaye, en patrouille de routine, a reçu une information signalant que des individus appartenant au cortège du lutteur Dame Junior agressaient des passants à hauteur du rond-point Dial Mbaye. Deux suspects, le tailleur S. Camara, et le plafonnier A. Ba, âgé de 25 ans, domiciliés à Wakhinane, ont été arrêtés en flagrant délit d’agression.

C’est sur ces entrefaites que le frère du lutteur Dame Junior s’est violemment opposé à leur interpellation. Selon les policiers, il a brandi un couteau pour faire face aux éléments de la BR. Avec son gang, il a opposé une résistance farouche aux policiers qui l’ont finalement interpelé. Le lutteur Dame Junior est entré dans la danse. Et profitant de la confusion, son frère a pris la fuite.

C’est dans cet affrontement que l’agent, S. D., chef de la BR de la sûreté urbaine de Guédiawaye, a été grièvement blessé au niveau de l’abdomen à l’arme blanche et interné à l’hôpital Roi Baudouin. L’arme blanche utilisée lors de l’agression a été saisie et consignée par les enquêteurs pour les besoins de l’enquête. Il était dans les derniers préparatifs de son combat prévu le dimanche 21 décembre à l’Arène nationale.

Source : Seneweb