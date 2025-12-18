Affaire Softcare : Les pharmaciens inspecteurs démentent l’ARP

L’équipe des pharmaciens inspecteurs de l’usine Softcare, en service à l’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP), a publié un communiqué officiel pour rétablir les faits à la suite d’une communication diffusée le 16 décembre 2025 concernant la société Softcare SN Company Limited.

Dans leur déclaration, les inspecteurs dénoncent un communiqué qu’ils jugent « non conforme à la réalité des faits » observés lors de l’inspection de suivi effectuée sur le site de production. Ils précisent que les images diffusées, montrant des inspecteurs accompagnés de gendarmes, n’engagent en aucun cas l’équipe d’inspection et ne peuvent se substituer au rapport officiel issu de la direction compétente.

Selon les pharmaciens inspecteurs, au 16 décembre 2025, une mission conjointe conduite par le Directeur de l’Inspection pharmaceutique, de la surveillance du marché et des vigilances (DISV), en collaboration avec la Gendarmerie nationale, était effectivement en cours dans les installations de Softcare. Toutefois, le rapport de cette mission n’était ni finalisé, ni clôturé, encore moins transmis à la Direction générale pour notification à l’inspecté.

Les inspecteurs soulignent que le seul rapport officiel valable est celui qu’ils ont signé et transmis après un examen approfondi des dossiers, la visite des locaux et des entretiens avec les responsables de l’usine, conformément aux procédures réglementaires en vigueur.

Ce rapport, insistent-ils, contredit le communiqué incriminé et confirme sans ambiguïté les non-conformités déjà relevées lors de l’inspection précédente. Parmi celles-ci figure notamment la présence de matières premières périmées utilisées dans le processus de fabrication de couches et de serviettes hygiéniques destinées à la population.

Rappelant que seuls les rapports techniques validés par la DISV font foi devant la loi et dans l’évaluation de la conformité des établissements pharmaceutiques, les inspecteurs affirment que la mesure de retrait des produits du marché demeure pleinement en vigueur, et ce jusqu’à la mise en conformité effective de l’usine.

Les pharmaciens inspecteurs réaffirment leur engagement en faveur de la protection de la santé publique, du respect strict des exigences réglementaires et de la rigueur scientifique dans l’exercice de leurs missions.