Le FDR dénonce une crise économique, sociale et démocratique et se projette vers 2026

Le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR) a livré une appréciation sévère de l’année écoulée, dressant un tableau préoccupant de la situation nationale. Entre difficultés économiques persistantes, fragilisation des institutions et restrictions des libertés publiques, la coalition d’opposition affirme que le pays traverse une phase critique et annonce une montée en puissance de son action politique à l’horizon 2026.

Réuni ce jeudi lors d’une conférence de presse à la Maison du Parti socialiste (PS), le FDR estime que près de deux ans après son arrivée au pouvoir, le régime du PASTEF n’a pas tenu ses promesses de redressement. Le front pointe un manque de cap stratégique, illustré selon lui par le discours sur une prétendue « dette cachée » et par les difficultés de l’État à faire face à des engagements élémentaires, notamment le paiement des bourses étudiantes et le règlement des créances dues aux entreprises du secteur du BTP.

Sur le plan social, l’opposition évoque une dégradation préoccupante des conditions de vie. Elle alerte notamment sur les menaces pesant sur la souveraineté alimentaire, soulignant une forte hausse des importations de céréales qui auraient atteint plus de 2,3 millions de tonnes en septembre 2025, contre 2 millions pour l’ensemble de l’année 2023.

Le FDR dénonce également des incohérences économiques. Alors que les cours mondiaux du pétrole sont orientés à la baisse, le prix du carburant resterait, selon lui, plus élevé au Sénégal qu’en Côte d’Ivoire. La coalition évoque par ailleurs les difficultés de la campagne arachidière, imputées au non-paiement des dettes de l’État envers les opérateurs privés, situation qui contraint les producteurs à céder leurs récoltes à des prix dérisoires. À cela s’ajoutent, d’après le front, la suspension des bourses de sécurité familiale et l’instauration de nouvelles taxes sur le mobile money, qui alourdissent la charge pesant sur les ménages les plus fragiles.

Au-delà des indicateurs économiques, le FDR exprime de vives inquiétudes quant à l’état de la démocratie. Il fait état de tensions persistantes au sommet de l’État, entre la Présidence et la Primature, sur fond de rivalités liées à la présidentielle de 2029. L’opposition accuse également le pouvoir d’utiliser l’appareil judiciaire comme un outil de pression politique, évoquant des poursuites ciblées et le maintien sous contrôle judiciaire de certaines personnalités en dépit de décisions ordonnant leur libération.

Face à ce qu’il qualifie de dérive autoritaire et de gouvernance néfaste, le FDR affirme vouloir intensifier sa mobilisation. Un vaste programme d’activités de terrain est annoncé, avec des tournées prévues dès décembre dans les départements de Thiès, puis dans la région de Diourbel après le ramadan.

En perspective des élections municipales et départementales d’octobre 2026, la coalition prévoit de lancer, dès le mois de février, une large campagne d’inscription sur les listes électorales. Des séminaires consacrés à la transparence de la gestion publique ainsi que des échanges avec les syndicats et le patronat figurent également à l’agenda, avec pour objectif affiché de « sortir le pays de la zone de danger ».

Le Front pour la défense de la démocratie et de la République réclame la libération immédiate des détenus qu’il considère comme des prisonniers politiques et appelle de ses vœux une année 2026 placée sous le signe du renouveau, de la paix sociale, de la réconciliation nationale et du respect de la justice.