Fonds Covid-19 : La Cour suprême annule la liberté provisoire de…

Nouveau rebondissement judiciaire dans le dossier des fonds Force Covid-19. La Cour suprême a cassé, ce jeudi 18 décembre 2025, l’arrêt de la Chambre d’accusation qui accordait la liberté provisoire à Ndèye Aminata Loum Ndiaye. L’ancienne gestionnaire ministérielle reste donc maintenue en détention.

L’affaire Ndèye Aminata Loum Ndiaye, ancienne Directrice de l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE) du ministère du Développement industriel et des PME, a pris une tournure décisive devant la haute juridiction. Inculpée de détournement de deniers publics par le juge du 2e cabinet du tribunal de Dakar, elle est au cœur des enquêtes liées aux irrégularités présumées dans la gestion des fonds destinés à la lutte contre la pandémie.

Le parcours judiciaire de cette demande de mise en liberté provisoire a été marqué par une vive opposition du ministère public. Dans un premier temps, le juge d’instruction avait accédé à la requête des conseils de l’inculpée, Mes Sally Mamadou Thiam et Abou Allassane Diallo. Cette décision avait été confirmée par la Chambre d’accusation de la Cour d’appel, malgré l’appel interjeté par le Procureur de la République.

C’est finalement le parquet général qui est revenu à la charge en formant un pourvoi en cassation pour obtenir l’annulation de cet élargissement.

Fait notable lors de l’audience de ce matin : la Cour suprême a choisi de casser l’arrêt de la Chambre d’accusation, allant ainsi à l’encontre des réquisitions du parquet général qui, lors de l’audience, tendaient pourtant au rejet du pourvoi.

Cette décision signifie que Ndèye Aminata Loum Ndiaye demeure en détention préventive. Le dossier retourne désormais dans une phase d’attente judiciaire, prolongeant ainsi le séjour carcéral de l’ancienne DAGE dans cette affaire très suivie de la gestion des deniers publics.

Source : Seneweb