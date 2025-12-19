L’opposition passe à l’offensive contre le régime…à la quête d’une nouvelle légitimité

L’opposition, à travers Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), a marqué une étape significative dans son positionnement politique ce jeudi, lors d’une conférence de presse tenue à la Maison du Parti socialiste. Sous la direction de son coordinateur national, Samba Sy, la coalition d’opposition a livré une analyse exhaustive et rigoureuse de la situation socio-économique du pays. Cette sortie médiatique, marquée par une tonalité ferme, semble acter la fin de la période d’observation observée par les forces d’opposition depuis l’alternance de 2024.

Le diagnostic posé par le FDR est celui d’une économie en phase de stagnation, voire de dégradation. Samba Sy a affirmé que de nombreux secteurs d’activité se trouvent aujourd’hui à l’arrêt, pointant du doigt une gestion qu’il juge inefficace face aux urgences structurelles du pays. Pour le Front, le Sénégal traverse une crise multisectorielle profonde, illustrée par les difficultés croissantes de l’État à honorer certains engagements réguliers, notamment le paiement des bourses étudiantes et le règlement des créances du secteur privé.

Sur le volet social, l’opposition s’inquiète d’un décalage croissant entre le discours officiel de sobriété et le train de vie des dirigeants. Le FDR dénonce ce qu’il qualifie d’opulence au sommet de l’État, évoquant l’usage de jets privés et le maintien des fonds politiques, des pratiques autrefois fustigées par les actuels tenants du pouvoir. Selon les responsables de la coalition, cette perception d’une gouvernance privilégiée alimente un sentiment de frustration au sein d’une population appelée à la résilience.

La question de la souveraineté alimentaire a également occupé une place centrale dans les critiques du FDR. Les chiffres avancés par la coalition font état d’une dépendance accrue aux marchés extérieurs, avec des importations de céréales ayant atteint 2,3 millions de tonnes en septembre 2025. Cette situation est présentée comme un revers pour les promesses de transition agricole, d’autant que la campagne arachidière pâtirait, selon eux, d’un manque de soutien financier public pour les opérateurs et les producteurs.

Au-delà de l’économie, le Front exprime des réserves majeures sur la cohésion et l’éthique de l’équipe gouvernementale. Samba Sy s’est interrogé sur la pertinence de la collaboration entre le Premier ministre et certains ministres qu’il avait lui-même critiqués par le passé. De plus, l’opposition accuse le gouvernement de tolérer des dérives éthiques, citant l’exemple d’un membre du cabinet s’étant félicité de l’usage de ressources publiques à des fins partisanes.

Le climat politique et la gestion des libertés publiques constituent un autre point de discorde majeur. Le FDR déplore ce qu’il identifie comme une instrumentalisation de l’appareil judiciaire à des fins de régulation politique. En réclamant la libération des personnes qu’il considère comme des détenus politiques, le Front pointe une fragilisation des acquis démocratiques et une crispation des institutions qui nuiraient à la sérénité du débat public.

Face à ces constats, l’opposition a annoncé un calendrier d’actions structuré pour les mois à venir. Dès le mois de décembre, une série de tournées départementales débutera à Thiès, avant de s’étendre à la région de Diourbel après le ramadan. Cette stratégie de présence sur le terrain vise à renouer un lien direct avec les populations et à consolider une base électorale en vue des prochaines échéances locales.

En ligne de mire, les élections municipales et départementales font déjà l’objet d’une préparation active. Le FDR a annoncé le lancement, dès février prochain, d’une vaste campagne d’inscription sur les listes électorales et l’organisation de séminaires thématiques. Cette démarche vise clairement à construire une alternative crédible et à solliciter une nouvelle légitimité populaire face à une gouvernance dont ils prédisent l’usure prématurée.

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République a appelé les autorités à une prise de conscience de la réalité quotidienne des Sénégalais. En exhortant le pouvoir à ne pas « dormir sur ses lauriers », le FDR se positionne désormais comme une sentinelle active, bien décidée à peser sur les équilibres politiques du pays qu’il place sous le signe de la réconciliation et du renouveau démocratique.

