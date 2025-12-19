Un ado de 15 ans tue un écolier de 10 ans…de 12 coups de couteau

Les faits se sont déroulés mardi matin à Odintsovo, une banlieue de Moscou, en Russie.

Vers 9H00, Timofey K. s’est introduit armé dans une école, tout en se filmant en direct.

Sur les images publiées sur les réseaux sociaux, on le voit dans les couloirs aborder un groupe d’enfants qui était avec un enseignant.

Il tient un couteau à la main et demande : « De quelle nationalité êtes-vous ? »

Le gardien de l’école tente d’intervenir mais se prend un coup de couteau. Il a survécu.

Les enfants en profitent pour se disperser. L’adolescent se précipita sur l’un d’eux et lui crie « De quelle nationalité es tu ? »

Sur un escalier, l’écolier trébuche. L’adolescent le tue de 12 coups de couteau.

Kobiljon Aliyev, âgé de 10 ans, était le fils d’un homme de ménage du lycée Assumption, un citoyen de 35 ans, originaire du Tadjikistan. Son frère, âgé de 9 ans, était dans la même classe que lui.

L’agresseur a fait deux autres blessés puis s’est retranché avec une jeune fille qui a fini par être libérée.

Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue.

