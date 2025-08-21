Convoqué à la cybersécurité…la réaction de Bougar Sarr

Bougar Diouf, président de l’Union patriotique (UP) et membre de la coalition DiomayePrésident, est convoqué à la Division spéciale de cybersécurité. Il est attendu ce vendredi à 9 h, selon un communiqué qu’il a rendu public.

Face à cette convocation, Bougar Diouf adopte une posture de défiance assumée. Il informe l’opinion publique nationale et internationale de sa situation tout en précisant que « le combat » qu’il mène demeure « non négociable ».

Le leader politique dit se battre pour la défense de l’État de droit, la protection des fondements de l’État, la sauvegarde des intérêts supérieurs de la nation, la préservation des institutions de la République, le respect et la légitimité de la fonction présidentielle, l’intégrité territoriale du Sénégal, la sacralité de la fonction présidentielle et la séparation des pouvoirs.

Bougar Diouf affiche ainsi une position particulièrement tranchée concernant l’intégrité territoriale du pays. « Le Sénégal est un et indivisible », martèle-t-il, ajoutant : « Jamais nous ne reconnaîtrons une quelconque partie du territoire national comme appartenant à des tiers. »

Il cible explicitement le MFDC (Mouvement des forces démocratiques de Casamance) et « toute autre revendication séparatiste », réaffirmant son « devoir de défendre l’unité nationale et la souveraineté »du pays.

Sans nommer explicitement de personnalités, Bougar Diouf semble critiquer l’organisation actuelle du pouvoir Exécutif. Il évoque le cas d' »un Premier ministre qui s’empresse de gouverner à la place du président, en contradiction avec l’ordre établi », estimant qu’il est « du devoir de tout citoyen de défendre la République ».

Loin de se laisser intimider par cette convocation, le leader de l’Union patriotique lance un appel à la mobilisation : « Il n’y aura ni recul ni compromission devant la vérité. » Avant d’inviter « tous les défenseurs de la République, la société civile, toute la presse nationale et internationale, le mouvement Y’en a marre et tous les vrais patriotes » à « venir le soutenir dans ce combat ».

Il conclut par une formule latine : « Nemo censetur ignorare legem » (Nul n’est censé ignorer la loi), suggérant que ses actions s’inscrivent dans le cadre légal.

