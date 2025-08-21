Société

Ziguinchor : Un sans-abri retrouvé mort dans un bâtiment en construction

Par Niakaar
Alassane Boye, un sans-abri âgé d’environ soixante ans, a été retrouvé mort, allongé sur un matelas, mardi dernier, dans un bâtiment en construction dans le quartier de Santhiaba à Ziguinchor. Le corps sans vie, qui était en état de décomposition très avancée, a été découvert par de jeunes garçons qui rôdaient autour de la maison.

La police, informée de la situation, s’est rendue sur les lieux pour les premières constatations d’usage. Les sapeurs-pompiers ont par la suite enlevé la dépouille de la victime pour la déposer à la morgue du centre hospitalier régional de Ziguinchor.

Selon le journal L’Observateur dans sa parution de ce jeudi, l’état de décomposition du corps a empêché le légiste de faire l’autopsie pour déterminer la cause exacte du décès. Ainsi, le corps sans vie a été finalement remis à ses proches hier, mercredi, pour qu’ils puissent lui offrir une sépulture digne.

