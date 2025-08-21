Hommage au Professeur Grégoire Cissokho (Par Pape Modou Fall)

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu du Professeur Grégoire Cissokho, figure emblématique de la Faculté des Sciences et Techniques de l’UCAD.

Ancien étudiant en DUES Physique-Chimie à la FST, je souhaite témoigner de l’empreinte exceptionnelle qu’il a laissée sur ma formation et sur celle de nombreuses générations d’étudiants.

Le Professeur Cissokho n’était pas seulement un enseignant : il était un véritable formateur d’esprits. Sa passion pour la physique était contagieuse et il avait ce talent rare de rendre accessibles les notions les plus complexes. Ses cours, d’une rigueur scientifique exemplaire, étaient portés par une pédagogie bienveillante qui nous encourageait sans cesse à donner le meilleur de nous-mêmes.

Ce qui le distinguait avant tout, c’était sa capacité à déceler le potentiel en chacun de ses étudiants. Il ne se limitait pas à transmettre un savoir : il nous initiait à la réflexion critique, à l’analyse rigoureuse et à la méthode scientifique. Ces enseignements, bien au-delà de la physique, ont façonné notre manière d’aborder toute forme de connaissance.

Aujourd’hui, en tant qu’ingénieur informaticien à l’UCAD, je mesure chaque jour l’héritage qu’il nous a transmis. Les bases solides qu’il m’a inculquées continuent de nourrir ma pratique professionnelle, que ce soit dans la compréhension des systèmes complexes ou dans l’approche méthodologique de mes travaux.

Le Professeur Cissokho incarnait l’excellence académique sénégalaise. Par son exigence et sa générosité intellectuelle, il a formé des générations d’étudiants qui, à leur tour, contribuent au développement scientifique et technologique du Sénégal et bien au-delà.

Son départ laisse un vide immense, mais son œuvre perdure à travers tous ceux qu’il a inspirés et formés. Nous resterons à jamais porteurs de son enseignement et de ses valeurs.

Paix éternelle à son âme. Mes pensées les plus sincères accompagnent sa famille et l’ensemble de la communauté universitaire.

Pape Modou Fall

Ingénieur informaticien, UCAD

Ancien étudiant en DUES Physique-Chimie, FST