Coopération : La Police nationale sénégalaise renforce ses échanges avec la Corée du Sud

Le Directeur général de la Police nationale, l’Inspecteur général de Police Mame Seydou Ndour, a reçu en audience, dans son cabinet, l’ambassadeur de la République de Corée au Sénégal, Son Excellence Monsieur KIM Jae-hui. Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre d’une visite de courtoisie.

Les échanges entre les deux responsables ont porté notamment sur le renforcement de la coopération bilatérale, la lutte contre la criminalité transnationale organisée ainsi que la relance du projet de protocole d’accord entre les services de police des deux pays.

Au cours de la rencontre, l’ambassadeur de Corée a réaffirmé la disponibilité de son pays à accompagner le Sénégal dans l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

De son côté, le Directeur général de la Police nationale a assuré que les forces de police sénégalaises mobiliseront leurs personnels et leurs moyens afin de contribuer à une organisation sécurisée et réussie de cet événement.

Mame Seydou Ndour a également salué la qualité des échanges opérationnels déjà établis entre les deux polices, particulièrement dans le domaine de la formation. Il a exprimé le souhait de voir se poursuivre les relations de coopération existant entre la Police nationale sénégalaise et la République de Corée.

La rencontre entre les deux autorités s’est achevée par un échange de cadeaux.