Covid-19 : Aly Ngouille Ndiaye donne les chiffres de la pandémie au Sénégal

Aly Ngouille Ndiaye, face à la presse, aujourd’hui, est revenu sur l’évolution de la covid-19 au Sénégal. Et cette fois-ci, le ministre de l’intérieur à brandi des chiffres.

Si on fait le cumul de ces chiffres, nous avons, rien que pour ces quatre régions un nombre total de 10175 personnes infectées sur 10887, soit 93,4% », renseigne le ministre. Qui précise, « 55% des malades ont moins de 40 ans ».

Et selon le premier policier de la République, si on prend le nombre de personnes décédées des suites de la maladie du coronavirus sur l’ensemble du territoire national de façon désagrégée, selon toujours les chiffres officiels du Ministère de la Santé et de l’Action social du 5 août 2020, sur les 213, on note :