Senelec- Akilee : Et si le député Me Djibril War avait raison?

Hier WalfQuotidien révélait que pour défaut de paiement d’une facture de plus de 2,6 milliards de francs Cfa sur un contrat de supervision de son réseau de distribution, SmartSen, différent de celui des compteurs, Ami, la start-up Akilee a fait bloquer les comptes de Senelec. Des faits qui semblent donner raison au député de Benno Bokk Yaakaar qui avait vu venir une situation pareille en alertant le Président Sall dans une tribune intitulée «Que Dieu préserve le Président Macky Sall et le Sénégal de certains amis». Cette passe d’armes entre la Senelec et la Start Up qui a tenu en haleine les Sénégalais tout au long de cette année comme un feuilleton vient de clore son premier épisode au Temple de Thémis. A la première manche, à voir la décision du Tribunal de Commerce de Dakar, le géant Senelec risque de payer cher son intransigeance et ses décisions radicales avec la bénédiction de l’Etat. Comme l’avait relaté hier WalfQuotidien, Akilee a obtenu des juges une décision de saisie conservatoire. Ce qui semble confirmer les conclusions du député Me War. Le président de la Commission des Lois du Parlement Panafricain et non moins juriste expert administrateur près les Cours au tout début de cette affaire, on se rappelle, avait entrepris des démarches amiables pour rapprocher les deux parties ayant chacune des intérêts dans cette entité où la Senelec détenait plus de 30 pour cent des parts. Il n’avait pas manqué d’égratigner certains affairistes tapis dans l’ombre de tirer prétexte d’arguties juridiques pour solder des comptes politiques avec l’ancien Dg de la Senelec, Makhtar Cissé promu ministre de l’Energie pour sa prouesse d’avoir redressé la Senelec. Dans ses différentes sorties, il avait fait un éclairage juridique sur les causes et les conséquences de ce litige à tous les niveaux financiers, politiques. Car l’analyse de Me War, compagnon de la première et défenseur inconditionnel du Président Macky Sall avait bien pris le contrepied des conseils de la Senelec et ceux du président de la République pour leur décision (rachat de toutes les actions d’Akilee, annulation du contrat de création de la Société, etc..) qui juraient avec les principes élémentaires du droit en matière contractuelle, et l’équité.

Une telle décision de l’Etat en plus d’être préjudiciable à la Senelec et l’Etat du Sénégal en cas de condamnation par les juridictions arbitrales à payer de lourdes sommes d’argent, pourrait créer le discrédit du Sénégal au niveau des institutions et places financières internationales et de décourager même les investisseurs. Surtout que tous les cadres sénégalais qui évoluent dans des grandes sociétés et structures à l’étranger seront moins enthousiastes à revenir un jour au Sénégal apporter leur contribution pour l’émergence du Sénégal. Les autorités, au premier chef, le président de la République pour qui connaît son réalisme et sa prudence prendront à coup sûr leurs responsabilités pour dégager ces affairistes et comploteurs qui font feu de tout bois

Georges NESTA