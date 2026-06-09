Dakar : Les femmes du FDR préparent une réunion stratégique

Les différentes formations politiques s’activent intensément en perspective des prochaines élections municipales. À Dakar, note Les Échos, la branche féminine du Front pour la défense de la Démocratie et la République (FDR) organise une importante réunion de son antenne départementale ce mardi après-midi. Initiée par Fatou Thiam et ses camarades, cette rencontre devrait déboucher sur des décisions majeures pour la coalition.

Par ailleurs, avance la même source, le FDR prépare activement son retour sur le terrain après le report de son grand rassemblement de la Médina, perturbé par les préparatifs de la Tabaski. Sous la houlette de Omar Sarr, de Modou Diagne Fada et de leurs alliés, ce meeting devrait être réorganisé, avec Bamba Fall pressenti pour en assurer la coordination.