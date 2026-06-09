Libreville : Le Gabon lance les travaux d’un nouveau port minéralier

Truelle à la main, le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, vient de poser la première brique du futur port. D’une superficie de 500 hectares, le site de Kobekobe est déjà présenté comme le plus grand complexe industriel et logistique de l’Afrique centrale : 110 millions de tonnes de fer seront censées transiter par ce port, chaque année.

Sa construction a été confiée à Africa Global Logistics (AGL). Mais ce groupe français ne sera pas seul sur le projet, a précisé le président Oligui Nguema : « La France, qui est notre partenaire historique, n’est pas seule. Il y a également d’autres partenaires, notamment la Chine, qui va construire le chemin de fer long de 550 kilomètres, à deux voies. Vous avez également les Américains qui vont réaliser les wagons, les locomotives pour transporter tout le minerai qui va sortir de Belinga. Et c’est un chemin de fer électrique : donc, nous avons besoin également des Italiens qui vont réaliser un barrage hydroélectrique. EDF (Électricité de France) va également réaliser un deuxième barrage pour la transformation du minerai. »

Kobekobe créera 9 000 emplois directs et plus de 100 000 indirects, affirment les autorités, ce qui réjouit déjà les populations locales. « Nous n’attendons que l’aboutissement du projet maintenant pour nous donner de l’emploi », lance un habitant. « C’est un projet non seulement intégrateur, mais qui va vraiment booster l’économie gabonaise », assure un autre.

Selon les prévisions, le port de Kobekobe sera mis en service dans cinq ans.