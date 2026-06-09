Le piège du double front…l’opposition condamné par la rupture du duo Diomaye-Sonko

Depuis l’avènement au pouvoir du tandem formé par Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, les partis traditionnels et les nouvelles coalitions critiques cherchaient désespérément le second souffle nécessaire pour se relancer. Après des mois de tâtonnements et de restructuration interne, ces formations commençaient à peine à retrouver une cohésion tactique et à dessiner les contours d’une riposte républicaine.

Cette timide convalescence reposait sur une stratégie bien précise : concentrer l’essentiel des attaques sur Ousmane Sonko. En s’affirmant comme la figure la plus clivante, doctrinale et offensive du pouvoir, l’ex Premier ministre faisait office de paratonnerre pour le président de la République. L’opposition avait ainsi trouvé un angle d’attaque idéal, ciblant la rhétorique abrasive d’un homme pour tenter de fragiliser, par ricochet, l’ensemble de l’édifice présidentiel, tout en épargnant relativement un chef de l’État perçu comme plus conciliant.

Cependant, la donne a radicalement changé et les certitudes d’hier ont volé en éclats. L’effondrement désormais consommé du duo exécutif vient briser cette dynamique linéaire et plonge l’opposition dans un abîme de complexité stratégique. Désormais, les détracteurs du régime ne font plus face à un bloc, mais à deux entités distinctes, souveraines et farouchement concurrentes. Cette nouvelle configuration condamne mécaniquement l’opposition à mener une guerre de position sur deux fronts parallèles, une situation inédite et particulièrement périlleuse pour des structures aux fondations encore fragiles.

Le premier de ces fronts concerne Ousmane Sonko et son camp politique jugé radical. Pour l’opposition démocratique et libérale, toute velléité de faire bloc ou de s’allier avec le leader de Pastef (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) est rigoureusement impossible, tant le fossé idéologique, les méthodes et les contentieux passés sont profonds. Les opposants n’ont d’autre choix que d’engager le fer contre lui, d’autant que l’homme conserve une base électorale hyper-mobilisée, un appareil de propagande redoutable et un discours de rupture qui continue de capter la colère d’une large frange de la jeunesse.

Parallèlement, le second front s’ouvre face au président Bassirou Diomaye Faye, détenteur de la légitimité suprême. Si la rupture avec son ancien mentor aurait pu laisser espérer un espace de convergence ou de dialogue républicain avec l’opposition, la réalité de l’exercice du pouvoir balaye cette hypothèse. L’opposition ne peut en aucun cas « rouler » pour le chef de l’État sans renier sa propre raison d’être, dissoudre son identité et s’aliéner définitivement ses électeurs. Elle se voit donc contrainte d’affronter directement l’institution présidentielle et l’appareil d’État qu’elle contrôle.

Ce tir croisé impose à l’opposition un effort logistique, intellectuel et financier colossal que peu de partis sont en mesure d’assumer. Combattre simultanément la ferveur populaire et l’ancrage militant d’un Président de l’Assemblée nationale insoumis, tout en contestant la légitimité institutionnelle et le bilan d’un président de la République, demande une gymnastique rhétorique épuisante. Au lieu de concentrer ses forces et ses arguments sur une cible unique pour créer un effet de levier, elle se voit obligée de diviser ses troupes et de fragmenter son discours.

Ce double front révèle un risque majeur d’épuisement prématuré pour des formations déjà exangues. L’opposition sénégalaise, qui ne s’est toujours pas véritablement relevée de ses déroutes électorales successives et de ses querelles d’égos internes, manque cruellement de leaders d’envergure nationale capables de porter la contradiction sur deux terrains aussi opposés. Elle s’essouffle en conjectures, en calculs d’épiciers et en communiqués contradictoires, écartelée entre la critique technique des politiques publiques de Diomaye et la surenchère populiste face à Sonko.

De surcroît, cette fragmentation extrême de la scène politique brouille totalement la lisibilité du débat démocratique pour le citoyen sénégalais moyen. En se dispersant de la sorte, l’opposition devient inaudible et peine à formuler une alternative de société claire et rassurante. Le risque systémique est grand de voir le débat public entièrement confisqué par le seul duel fratricide entre partisans de Sonko et fidèles de Diomaye, reléguant les partis historiques au rang de spectateurs impuissants ou, pire, de forces d’appoint marginalisées et instrumentalisées par l’un ou l’autre camp.

La séparation des deux hommes forts du pays se révèle être un cadeau empoisonné, un piège politique machiavélique pour leurs adversaires. En croyant tirer profit des failles et des dissensions internes du pouvoir, l’opposition se retrouve ironiquement prise au piège d’une équation à deux inconnues qu’elle n’a ni les moyens intellectuels ni les ressources politiques de résoudre. Si elle ne parvient pas rapidement à réinventer son logiciel, à s’unir autour d’un projet commun et à transcender ce double affrontement, elle court le risque de s’enfoncer dans une insignifiance durable, abandonnant le destin du Sénégal aux deux nouveaux pôles d’un pouvoir profondément recomposé.

La rédaction de Xibaaru