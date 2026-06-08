Sénégal : U15 et U17 honorés au Palais avec plus de 300 millions FCFA

Le Sénégal a célébré ce lundi 8 juin ses équipes nationales de football U17 et U15 au Palais de la République. Après leurs brillantes performances continentales, les deux sélections ont été honorées par le chef de l’État.

En avril, à Harare, les cadets du football scolaire ont décroché le tout premier titre continental du Sénégal dans leur catégorie, sans concéder la moindre défaite. Deux mois plus tard, à Rabat, les Lionceaux U17 ont ajouté une deuxième étoile africaine à leur palmarès, grâce à une détermination sans faille dans les moments décisifs.

Lors de la cérémonie, joueurs et encadrements ont reçu la Médaille Gaïndé de la performance, symbole de la fierté nationale. À cette distinction s’ajoutent des récompenses financières : 179,5 millions FCFA pour les U17 et 131,9 millions FCFA pour les U15.

Chaque champion bénéficie également d’une bourse scolaire et de formation, d’une couverture maladie pour sa famille, d’un outil numérique de travail et d’un appui à son club ou école d’origine.

La présidence a souligné que ces mesures visent à rappeler que ces jeunes sont avant tout des élèves, et que leur avenir se construit autant sur les bancs de l’école que sur les terrains de football.

Alors que les Lions A poursuivent leur préparation pour la Coupe du monde aux États-Unis et que Dakar s’apprête à accueillir les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse en Afrique, le Sénégal vit une année sportive sans précédent, portée par une jeunesse qui honore la Nation.