Violence lors du choc Coton Sport – ASFA à Tambacounda (vidéo)

Le football sénégalais a été marqué par un incident d’une gravité exceptionnelle ce lundi au stade régional de Tambacounda. La rencontre de la 24ᵉ journée des playoffs de National 1 entre Coton Sport et l’ASFA a dégénéré en affrontement entre des membres des deux équipes.

À peine le quart d’heure de jeu dépassé, une altercation a éclaté entre un dirigeant du club de Tambacounda (3ᵉ au classement avec 45 points) et un membre du staff de l’ASFA (leader avec 48 points). Une vidéo diffusée par la chaîne Senjeunesse Tambacounda TV montre un individu brandissant une arme blanche avant de blesser à la main le responsable de Coton Sport.

La scène a provoqué la stupeur des spectateurs et des acteurs présents sur la pelouse. Les circonstances exactes de cette agression restent encore floues, mais l’affaire pourrait entraîner des sanctions disciplinaires majeures pour les protagonistes impliqués.