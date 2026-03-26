Décès de Khadija Sow : l’enquête s’élargit à la belle-famille

La disparition brutale de Khadija Sow, plus connue sous le nom de Khady Sow sur TikTok, continue de bouleverser l’opinion publique. Ce qui semblait être un drame aux circonstances floues prend désormais la tournure d’une affaire judiciaire complexe, avec de nouvelles arrestations et des révélations troublantes.

L’enquête ouverte au commissariat central de Guédiawaye a connu une accélération après l’interpellation de son époux, Mouhamadou Moustapha Seck, placé en garde à vue pour coups mortels. Le procureur de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, a décidé d’élargir le champ des investigations à la belle-famille. Le père adoptif et la mère du mari de la défunte ont ainsi été arrêtés pour non-assistance à personne en danger, signe de la volonté du parquet de faire toute la lumière sur ce décès entouré de mystère.

Les faits remontent à la nuit du 20 au 21 mars. Selon les premières déclarations de Moustapha Seck, son épouse aurait été prise de violents maux de tête avant de s’effondrer dans leur chambre. Transportée en urgence à l’hôpital, elle y a été déclarée décédée. Mais ce récit est désormais confronté à des éléments médicaux qui suscitent de nombreuses interrogations.

L’autopsie réalisée à l’Hôpital Général Idrissa Pouye a révélé que Khadija Sow était enceinte de sept mois. Le rapport mentionne également une cardiopathie dilatée décompensée et la présence d’un hématome au cuir chevelu, sans fracture. Ce dernier détail renforce les soupçons de violences et conforte la qualification de « coups mortels » retenue contre le mari.

Le rapport complet d’autopsie, attendu comme déterminant, devrait apporter des éclaircissements sur les causes exactes du décès. En attendant, l’affaire prend une dimension de plus en plus sensible, avec une opinion publique mobilisée et une justice déterminée à établir toutes les responsabilités.