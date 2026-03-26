Guédiawaye :Aarrestation d’un individu après une tentative de cuisson de chien

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Guédiawaye a interpellé un homme pour mise en danger de la vie d’autrui et atteinte à la santé publique, après avoir été surpris en train de brûler la carcasse d’un chien dans le quartier Hamo Tefess.

Selon des témoins, l’individu, accompagné de trois complices, s’affairait à préparer l’animal lorsque l’odeur nauséabonde a alerté le voisinage. La scène a provoqué la colère de jeunes du quartier qui se sont lancés à leur poursuite. L’homme a échappé de peu à un lynchage grâce à l’intervention de deux habitants, avant d’être remis aux forces de l’ordre.

Lors de son audition, le suspect a expliqué avoir ramassé le cadavre d’un chien errant le 21 mars 2026, puis invité des compatriotes à l’aider à le dépecer et le cuisiner pour une consommation domestique. Son téléphone portable a été saisi pour exploitation technique.

À l’issue de sa garde à vue, l’individu a été déféré au parquet. L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire qui a suscité une vive indignation dans la localité.