Grand-Yoff : Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue

Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a mené, le 24 mars 2026, une opération qui a abouti à l’interpellation de huit individus au quartier Arafat. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic intérieur de drogue, séquestration et tentative de meurtre.

Selon les autorités policières, cette action fait suite à un renseignement signalant l’existence d’un vaste réseau de trafic de chanvre indien. Lors de l’intervention, les agents ont découvert un artiste domicilié à Grand-Yoff, ligoté et blessé, que le groupe avait séquestré. La victime aurait été accusée par ses ravisseurs d’avoir détourné une partie d’une cargaison de drogue dissimulée dans un bâtiment en ruine servant de point de vente.

Entendu par les enquêteurs, l’artiste a affirmé avoir été enlevé à son domicile avant d’être conduit sur les lieux, où il a subi des violences et des menaces de mort. Ses agresseurs auraient envisagé de l’exécuter avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Les suspects, interrogés, ont tenté de justifier leurs actes en évoquant une dette de 300 000 F CFA que leur devait la victime. Ils ont toutefois reconnu être impliqués depuis plusieurs années dans le trafic de chanvre indien dans le quartier. La perquisition du bâtiment a permis de saisir trois kilogrammes de chanvre indien, un paquet de 125 grammes, cinq cornets, ainsi que des armes blanches, la corde utilisée pour ligoter la victime et une moto.

Placés en garde à vue, les mis en cause feront l’objet de poursuites judiciaires. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur du réseau et ses ramifications dans la capitale.