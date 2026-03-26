Me Seydou Diagne : « Aucune décision n’ordonne la restitution du trophée »

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et son avocat Me Seydou Diagne ont tenu, ce jeudi matin à Paris, une conférence de presse destinée à clarifier la situation autour du litige opposant le Sénégal à la Fédération Royale Marocaine (FRMF) devant la Confédération africaine de football (CAF).

Me Diagne a tenu à rassurer les supporters sénégalais : « Il n’y a aucune décision, à ce jour, de la CAF qui ordonne à la sélection nationale du Sénégal de restituer les médailles et le trophée acquis sur le terrain. Cette décision n’existe pas ».

Selon lui, si la FRMF a obtenu gain de cause sur le retrait et la victoire administrative, ses autres demandes – restitution du titre, du prize money et couronnement du Maroc – ont été rejetées par le jury d’appel. Le Sénégal conserve donc officiellement son trophée.

L’avocat a par ailleurs dénoncé la manière dont l’audience du 17 mars s’est déroulée. Après quelques minutes de plaidoiries, les représentants sénégalais ont été placés en salle d’attente virtuelle sur Zoom… sans jamais être rappelés. Ce sont les avocats marocains qui les ont informés que l’audience était terminée.

Me Diagne a qualifié cette procédure d’« inadmissible et intolérable », estimant qu’elle ne peut « même pas être considérée comme une vraie décision de justice sportive, tellement elle est grossière, absurde et irrationnelle ».

La défense sénégalaise, épaulée par un pool international d’avocats, entend désormais porter l’affaire devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’objectif est de protéger « l’intégrité des lois du jeu » et d’éviter que les compétitions sportives ne soient tranchées dans des cabinets d’avocats.

Me Diagne a averti la CAF contre toute tentative de modifier a posteriori le dispositif initial, qualifiant une telle démarche de « faux et usage de faux devant la terre entière ».

Au-delà du litige, l’avocat a dénoncé une démarche marocaine « déshonorante », consistant à réclamer un trophée deux mois après les célébrations. Pour lui, si de tels procédés étaient validés, « le vainqueur de la prochaine Coupe du monde pourrait se décider également dans des cabinets d’avocats ».