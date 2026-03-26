Affaire des 1,4 milliard F CFA : Me Moussa Bocar Thiam a choisi sa défense

Renvoyé devant la Haute cour de justice, pour des accusations de détournement de deniers publics, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux, Me Moussa Bocar Thiam a monté sa défense.

Les Échos rapporte que le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, à l’époque des faits présumés, sous Macky Sall, a choisi Me Pape Laïty Ndiaye, ancien bâtonnier, et Me Baboucar Cissé. «Deux fins procéduriers ; des avocats qui s’y connaissent en matière de détournement de deniers publics», commente le journal.

Me Moussa Bocar Thiam devait passer ce mercredi devant la Haute cour de justice, pour sa première comparution. Mais l’audience n’a pas eu lieu ; l’ancien ministre étant absent du territoire national.