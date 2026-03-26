Affaire homosexualité : Un journaliste Kewoulo arrêté…la réaction de la direction

Un journaliste de Kewoulou a été interpellé dans le cadre de l’enquête sur l’affaire des homosexuels. La rédaction du média en ligne dirigé par Babacar Touré, a réagi sur la question.

«Nous avons appris, ce soir, avec stupeur l’arrestation d’un journaliste-Reporter de Kewoulo. Il serait impliqué dans des relations homosexuelles. La rédaction de Kewoulo réaffirme sa condamnation de ces pratiques contre-nature», a-t-elle précisé dans un communiqué.

Elle invite la justice à poursuivre, avec rigueur, la lutte contre ces pratiques. «Kéwoulo continuera son travail d’intérêt public et rien ne nous déviera de notre mission au service des Sénégalais», précise le média de Babacar Touré.