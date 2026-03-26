Une fillette de 3 ans enfermée sur son balcon… sa mère dînait au restaurant

Il était 21H00, mardi, quand les habitants d’un immeuble du chemin de Villenouvelle, à Toulouse, ont été intriguées par les cris d’une enfant.

Une fillette de 3 ans était enfermée sur son balcon dans le froid.

Elle pleurait sous le regard impuissant de plusieurs voisins rassemblés cinq mètres plus bas. L’enfant n’était vêtue que d’un simple t-shirt.

Un livreur Uber lui a alors lancé une veste pour qu’elle se réchauffe. Tout le monde tentait de rassurer la petite fille pendant que les secours se rendaient sur les lieux.

Les pompiers ont déployé une échelle pour secourir la jeune victime. Elle est saine et sauve.

Les policiers sont parvenus à localiser la mère et la tante de l’enfant, qui mangeaient tranquillement dans un restaurant.

La maman a été placée en garde à vue au commissariat.

Source : F D