Une moto sans pilote percute une poussette…le bébé est dans le coma

Les faits se sont déroulés jeudi à l’angle de la rue Joseph Rivière et du boulevard de Verdun à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine.
Vers 17H40, une moto circulait à vive allure sur une voie de bus lorsque, en tournant à droite, elle est entré en collision avec une voiture.
Le choc a été d’une telle violence que le pilote a été éjecté de son deux-roues.
Mais la moto a continué sa route seule et a percuté une poussette qui était promenée par une mère de famille sur le trottoir.
Le bébé a été transporté à l’hôpital où il se trouve dans le coma.
Son pronostic vital est engagé.