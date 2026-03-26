Une moto sans pilote percute une poussette…le bébé est dans le coma

Les faits se sont déroulés jeudi à l’angle de la rue Joseph Rivière et du boulevard de Verdun à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine.

Vers 17H40, une moto circulait à vive allure sur une voie de bus lorsque, en tournant à droite, elle est entré en collision avec une voiture.

Le choc a été d’une telle violence que le pilote a été éjecté de son deux-roues.

Mais la moto a continué sa route seule et a percuté une poussette qui était promenée par une mère de famille sur le trottoir.

Le bébé a été transporté à l’hôpital où il se trouve dans le coma.

Son pronostic vital est engagé.

Source : F D